Innovación en ebanistería: Marleen Lorenzo y All Star establecerán vínculos comerciales en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bogotá, Colombia.– La empresaria dominicana Marleen Lorenzo anunció una alianza estratégica con el empresario colombiano Fabio Chinchilla, propietario de la firma All Star, especializada en muebles y ebanistería arquitectónica, con el objetivo de introducir sus servicios en el mercado de la República Dominicana.

El anuncio se realizó durante la 45ª Vitrina Turística ANATO, celebrada en Bogotá, considerada una de las ferias más relevantes para el turismo y los negocios en el Caribe y Suramérica.

La iniciativa será gestionada a través de la empresa All Home RD y se estima que permitirá desarrollar contratos de servicios que podrían superar los 8 millones de dólares durante el primer año, principalmente vinculados a proyectos turísticos e inmobiliarios en el país.

De acuerdo con lo informado, el acuerdo facilitará que constructores y desarrolladores dominicanos accedan a ebanistería arquitectónica de alta calidad, fabricada en Colombia bajo estándares de exportación, con precios directos de fábrica y un sistema logístico que permitirá su distribución hacia el mercado dominicano.

Lorenzo explicó que la alianza busca aportar soluciones especializadas para proyectos de hoteles, villas turísticas y desarrollos residenciales, donde la calidad de las terminaciones y el diseño interior se han convertido en un elemento clave para la competitividad del sector.

“Traer a All Star a nuestro país representa una oportunidad para elevar el nivel de los proyectos inmobiliarios y turísticos, facilitando a los constructores dominicanos acceso a productos y servicios de clase internacional”, expresó la empresaria.

La iniciativa también busca fortalecer los vínculos comerciales entre Colombia y la República Dominicana, integrando la manufactura especializada colombiana en los desarrollos que impulsa el sector construcción en el Caribe.