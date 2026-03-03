Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Inversiones de las EDE bajaron US$45.4 millones en el 2025

La mayor inversión se produjo en los meses de agosto y diciembre, con US$20.7 millones y US$20.1 millones, respectivamente

Las tres EDE siguen siendo un dolor de cabeza para el Gobierno.

Las inversiones de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzaron en 2025 US$192.4 millones, lo que representa una disminución de US$45.4 millones respecto a 2024.

La mayor inversión se produjo en los meses de agosto y diciembre, con US$20.7 millones y US$20.1 millones, respectivamente. En cambio, enero, con RD$10.8 millones, y noviembre, con US$11 millones, registraron la inversión más baja.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) tuvo la inversión más alta, con US$66.1 millones, seguida por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), con US$63.7 millones, y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), con US$62.6 millones.

Las inversiones de Edeeste representaron una disminución de US$38.6 millones en relación con 2024. En Edenorte, la caída fue de US$12.2 millones, mientras que en Edesur las inversiones aumentaron en RD$4.9 millones.

Las EDE aumentaron la cantidad de clientes facturados en 73,332, al pasar de 2,923,960 en 2024 a 2,997,292 en 2025.

Los mayores aumentos se registraron en Edeeste, con 28,815,42, y en Edenorte, con 24,644,08. El número de clientes de Bonoluz subió en 8,931, pues pasó de 535,278 a 544,209.

En el 2025 las energías renovables no convencionales (biomasa, eólica y solar) representaron el 15.7% de la matriz de generación. 

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
