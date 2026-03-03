Inversiones de las EDE bajaron US$45.4 millones en el 2025

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las inversiones de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzaron en 2025 US$192.4 millones, lo que representa una disminución de US$45.4 millones respecto a 2024.

La mayor inversión se produjo en los meses de agosto y diciembre, con US$20.7 millones y US$20.1 millones, respectivamente. En cambio, enero, con RD$10.8 millones, y noviembre, con US$11 millones, registraron la inversión más baja.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) tuvo la inversión más alta, con US$66.1 millones, seguida por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), con US$63.7 millones, y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), con US$62.6 millones.

Las inversiones de Edeeste representaron una disminución de US$38.6 millones en relación con 2024. En Edenorte, la caída fue de US$12.2 millones, mientras que en Edesur las inversiones aumentaron en RD$4.9 millones.

Las EDE aumentaron la cantidad de clientes facturados en 73,332, al pasar de 2,923,960 en 2024 a 2,997,292 en 2025.

Los mayores aumentos se registraron en Edeeste, con 28,815,42, y en Edenorte, con 24,644,08. El número de clientes de Bonoluz subió en 8,931, pues pasó de 535,278 a 544,209.

En el 2025 las energías renovables no convencionales (biomasa, eólica y solar) representaron el 15.7% de la matriz de generación.