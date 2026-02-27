Joel Santos valora avances expuestos por presidente Abinader en energía durante rendición de cuentas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ponderó los avances presentados por el presidente Luis Abinader en materia energética durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, calificándolos como “el resultado de una planificación técnica rigurosa, confianza inversionista y una visión clara de transición energética”.

Santos destacó que la incorporación de 1,138 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación en 2025, a través de 16 proyectos estratégicos con una inversión privada superior a los 1,500 millones de dólares, representa un hito para la seguridad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

“Estos resultados reflejan la consolidación de una política energética de Estado, orientada a garantizar suministro confiable, atraer capital productivo y avanzar hacia una matriz más limpia y diversificada”, expresó el funcionario.

El ministro subrayó que el 58 % de la nueva capacidad instalada corresponde a energías renovables, principalmente solar y eólica, lo que permitió al país alcanzar la meta establecida en la Ley 57-07, logrando que el 25 % de la demanda eléctrica provenga de fuentes renovables, con picos instantáneos cercanos al 48 %.

Asimismo, resaltó que el crecimiento de la capacidad instalada, que pasó de 4,921 MW en 2020 a 7,120 MW en 2025, evidencia una expansión cercana al 45 %, fortaleciendo la confiabilidad del sistema y manteniendo un equilibrio responsable con generación térmica eficiente a gas natural.

En el ámbito de transmisión, Santos valoró como estratégicas la entrada en operación de la Línea 345 kV Montecristi–Santiago y la modernización de la Línea Cruce Ocoa–Ocoa, así como la integración de Pedernales al sistema eléctrico nacional, obras que, según indicó, reducen riesgos de congestión, mejoran la estabilidad regional y habilitan nuevas inversiones productivas.

Detalló que, en 2026 se incorporará la primera etapa de Energía 2000, en Montecristi, que aportará 290 megavatios al sistema a finales de marzo. La planta ya se encuentra en su fase final, realizó recientemente su primer encendido y comenzó a inyectar 30 megavatios como parte de las pruebas operativas. Inicialmente operará en ciclo abierto y, para el verano de este año, completará su capacidad total de 414 megavatios.

El cronograma de expansión continúa con la entrada de Generadora San Felipe I, con 460 megavatios, prevista para mayo de 2027; Manzanillo I, con 416 megavatios, programada para diciembre de 2027; y Manzanillo II, que sumará 426 megavatios adicionales en abril de 2028.

Además, entrarán 138 MW de AES en batería para el verano de 2026 y unos 300 MW de baterías de almacenamiento de energía que está en proceso de adjudicación en los próximos días y que estará lista en aproximadamente 18 meses, lo cual ayudará significativamente a estabilizar el sistema eléctrico.

Este año se dejará iniciado el primer proyecto de hidrobombeo del país, en Sabaneta, provincia San Juan, con una capacidad de 250 megavatios. Este proyecto permitirá gestionar de manera más eficiente la creciente generación renovable y robustecer la confiabilidad del suministro nacional.

Asimismo, este año se culminará la presa de Guayubín, avanzamos en la construcción de la presa de Guaigüí e iniciaremos la presa La Gina en Baní, ampliando nuestra capacidad hídrica, energética y productiva.

Indicó que, adicional a la expansión en generación, se realizan inversiones superiores a US$450 millones en transmisión, que incluyen la construcción de un nuevo anillo en el sur del país a 345 kilovoltios (kV), un proyecto fundamental para garantizar la redundancia y mayor estabilidad del sistema.

A esto se suman más de US$300 millones en distribución, destinados a la repotenciación de redes, construcción de nuevas subestaciones, separación de circuitos e instalación de medidores inteligentes, con el objetivo de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, así como fortalecer el marco regulatorio del sector.

El ministro también resaltó el impacto social del Programa Llevando Luz, que ha electrificado cerca de 9,000 viviendas desde 2020, beneficiando a más de 30 mil personas. Solo en 2025 se ejecutaron 51 proyectos de electrificación rural.

“La energía no es solo infraestructura; es inclusión social, desarrollo territorial y oportunidades para miles de familias dominicanas”, afirmó.

Santos sostuvo que los resultados presentados por el presidente Abinader posicionan a la República Dominicana como referente regional en crecimiento relativo de energías renovables y en atracción de inversión energética, consolidando un sistema más robusto, resiliente y sostenible.

Además, resaltó que ha sido una constante, en la gestión del presidente, impulsar un desarrollo integral del país y otorgar especial relevancia al ejercicio de rendición de cuentas.

Subrayó que, como demócrata convencido, el mandatario concede a este acto el sitial que le corresponde como pilar fundamental de la democracia, en coherencia con los avances y resultados que hoy fortalecen el posicionamiento de la nación en materia de crecimiento energético y sostenibilidad.