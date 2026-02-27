Los discursos más largos en rendición de cuentas de RD: ¿Luis Abinader se llevó la medalla de oro?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Aplausos, palabras, gestos, pausas y hasta los ademanes se contabilizan durante el desarrollo de un discurso de rendición de cuentas de un presidente de la República. Y este 27 de febrero, en el 182 aniversario de la Independencia, no fue diferente.

Entre las decenas de noticias sobre lo dicho por Luis Abinader, ente la Asamblea Nacional, emerge un dato curioso: su récord personal y el de la historia de ese tipo de alocuciones, hasta ahora.

Se trata de su discurso más largo en seis años, con 2 horas y 44 minutos.

Ese tiempo lo convierte en el jefe de Estado que más ha durado transmitiendo su transparencia al país, que estuvo acompañado de unos 140 aplausos.

Este registro lo mueve del segundo al primer lugar. En el 2025, Abinader se mantenía como número 2 en el ranking de presidentes que más se han extendido en el desarrollo de una rendición de cuentas, con 2 horas y 25 minutos.

Danilo Medina

Previo a Abinader, la medalla de oro la tenía Danilo Medina, cuando en el 2019 duró 2 horas con 29 minutos.

Pero Medina está registrado como de los presidentes que más tiempo ha tomado para rendir sus cuentas. Durante sus ocho años de Gobierno, cada 27 de febrero, el líder de la oposición morada extendía los minutos ante los congresistas.

En el 2017, Medina duró 2 horas y 11 minutos. En el 2018, disminuyó ligeramente su tiempo, con 2 horas y 8 minutos.

Aunque la estructura del discurso del peledeísta era la misma, basada en el resumen de sus principales logros, ejecuciones, políticas económicas y avances en diferentes áreas, sus alocuciones fueron también bien detalladas.

Leonel Fernández

Básicamente, mientras le tocó rendir cuentas, Medina se mantuvo en un rango de cerca de las dos horas de discurso, contrario a Leonel Fernández, que en sus primeros cuatro años de Gobierno habló en el Congreso Nacional entre 48 minutos y una hora.

Pero también el ahora líder del partido Fuerza del Pueblo, durante su segundo mandato aumentó considerablemente el tiempo de sus respectivas rendición de cuentas, sobrepasando una hora y 30 minutos.

Hipólito Mejía

Del 2000 al 2004, cuatrienio de la gestión de Hipólito Mejía, no existen registros que destaquen los tiempos de duración de sus discursos cada 27 de febrero. Sin embargo, el que menos tiempo ha durado ha sido el nativo de Navarrete, con poco más de 1 hora y 30 minutos en sus comparecencias.

Los otros discursos de Luis Abinader

En el año 2021, la rendición de cuentas de Abinader duró 1 hora 28 minutos; en el 2022, 1 hora con 54 minutos; en 2023, casi dos horas, y en el 2025 se extendió por 2 horas y 12 minutos.