Juan Ariel Jiménez vuelve hablar sobre el sistema financiero nacional

El economista Juan Ariel Jiménez aclaró que los indicadores del sistema financiero dominicano están en niveles saludables, realidad que se refleja en el Banco de Reservas como principal entidad bancaria del país.

“Yo he revisado los estados financieros de Banreservas y no hay nada que me lleve a mí a pensar que el Banco tenga problemas o que tenga dificultades para honrar su compromiso. Para nada”, enfatizó.

Jiménez describió al Banco de Reservas como una entidad bancaria sólida a lo largo de los años, cuyos activos superan por mucho los pasivos, y con una calificación crediticia que da cuenta de su salud. “Yo con el Banco de Reservas no tendría preocupación”, reiteró.

Desde la perspectiva de Juan Ariel, los indicadores del sistema financiero muestran niveles de solvencia y liquidez que dan cuenta de su salud, como bien lo estable la Superintendencia de Bancos e instituciones calificadoras internacionales, además de ser una banca conservadora.

El exministro valoró que en los medios de comunicación se ha exagerado, ya que sus declaraciones iniciales correspondían a un análisis de los estados de 2024 de pequeñas entidades que muestran menores rendimientos, los cuales no representan riesgos financieros para República Dominicana.

“Lo correcto es hacer el señalamiento. Lo bueno de la democracia es que permite tener este tipo de discusiones que ayudan a corregir lo que se está haciendo”, indicó Juan Ariel al ser contactado por los conductores del programa Despierta con la X, de la emisora radial La X 102.1 FM.

Ante los videos que ponen en duda la solvencia del Banco de Reservas y del país, recordó que la ley monetaria y financiera dominicana establece sanciones para aquellos que emitan informaciones falsas sobre la salud financiera nacional y de entidades del sector.

Jiménez exhortó a quienes reportan cobros irregulares en sus cuentas bancarias, a dirigirse a la Superintendencia de Bancos en la sección de protección a los usuarios y desvincular la idea de que estos reportes indican el deterioro de una entidad bancaria.