Lanza plan para atraer inversión tecnológica

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

República Dominicana presentó ayer el Plan de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) para Empresas TIC 2026-2036, con el propósito de convertirse en un referente internacional de inversión tecnológica y de servicios digitales de alto valor agregado.

La iniciativa busca impulsar la llegada de inversiones en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial, servicios en la nube, semiconductores y soluciones tecnológicas avanzadas, incluidas aplicaciones para el sector salud. El plan fue elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El ministro, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el plan está basado en una evaluación rigurosa del mercado TIC y en un análisis comparativo internacional de países como Hong Kong, Irlanda y Costa Rica, lo que permitió diseñar una hoja de ruta coherente con las aspiraciones de transformación productiva y con la visión del Estado propuesta en la Meta RD 2036.

Indicó que buscan integrar al país en las cadenas globales de valor de la nueva economía y que la estrategia de captación de capital se concentra en cuatro pilares de alta rentabilidad: la fabricación de semiconductores, el desarrollo de software, el ecosistema Healthtech, enfocado en la digitalización sanitaria, y la evolución de los centros de contacto hacia servicios de Business Process Outsourcing (BPO).

El plan también promueve encadenamientos productivos entre empresas tecnológicas internacionales y el tejido empresarial local, con el fin de facilitar la transferencia de conocimiento, la integración de proveedores locales y el fortalecimiento de mipymes y emprendimientos tecnológicos.

La representante residente del PNUD, Ana María Díaz, afirmó que el plan prioriza inversiones de calidad con potencial impacto en el desarrollo humano, capaces de fortalecer las capacidades nacionales de innovación, impulsar la competitividad y ampliar las oportunidades económicas. Agregó que integra elementos clave como la igualdad de género en el sector tecnológico, el desarrollo de talento humano inclusivo, el fortalecimiento de la infraestructura digital, la institucionalidad y la articulación con visiones de largo plazo como la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Meta 2036.