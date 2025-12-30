Lanzan proyecto “Distritos de Frío”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron en el país el proyecto “Distritos de Frío en Latinoamérica y el Caribe”, para impulsar soluciones de enfriamiento sostenible en América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana.

La iniciativa regional financiada por la Unión Europea a través de su programa Euroclima, con una inversión total de 3.3 millones de dólares, también busca sentar las bases para establecer un sistema orientado a la producción centralizada de agua fría, que se distribuya a los usuarios a través de una red cerrada de tuberías.

Este modelo puede emplear diversas fuentes y tecnologías, lo que lo convierte en una solución de enfriamiento flexible y adaptable a entornos urbanos e industriales, especialmente relevante en un contexto global marcado por la crisis climática.