Lechón caro: a unos les va bien, a otros no tanto

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

En la víspera de Nochebuena, vendedores de lechones y pollos asados manifestaron su sorpresa e inconformidad ante lo que describieron ventas más lentas en comparación con el año anterior, situación que atribuyen al alza sostenida en el aumento del precio de los cerdos y las aves.

Es tradición en el país que días previos a las festividades navideñas, haya tantos puestos improvisados en las principales avenidas como lechonerías fijas, vendan cerdos y pollos asados en grandes cantidades, por ser dos de los platos imprescindibles en la cena de Nochebuena.

Sin embargo, comerciantes consultados durante un recorrido realizado por HOY señalaron que el flujo de clientes registrado, hasta la mañana de ayer, estaba muy por debajo del acostumbrado pese al poco tiempo que falta para la celebración.

En la Autopista Duarte, lugar donde años atrás apenas cabían puestos de venta en las aceras, en este año 2025 apenas fueron avistados dos o tres, entre ellos la Plaza Lechonera Julián que al momento del recorrido permanecía vacía y a la espera de clientes.

“Este año ha estado todo muy frío, muy lento. En comparación con años pasados, para ser 23 de diciembre yo debería tener esto lleno de gente haciendo fila, o por lo menos muchos lechones encargados, pero todo está muy flojo”, expresó Johanny Valdez, propietaria del puesto.

Lo mismo opinó el señor Wilson, propietario de la Lechonera Pedro quien afirmó está dedicado a la venta de cerdo asado por más de 30 años.

“Esto era un escándalo la gente comprançndo, pero este año no sé lo que está pasando, está muy floja la cosa”, opinó.

Una excepción

Aunque la realidad varía de una lechonería a otra, y a algunos les ha ido mejor que otros, todos reconocen que el escenario actual ha sido más retador. Aún así, existen historias y negocios que contratan con el panorama general.

Un ejemplo de ello es la lechonería D’Jaime mantenido por décadas. Su propietario, Jaime Inoa aseguró que pese a la situación económica que atraviesa el país, este año les ha ido mejor que nunca.

“La venta está buena gracias al Señor, nos hemos mantenido porque este es un negocio familiar que viene desde muy lejos. Este año ha sido mejor incluso que el pasado”, dijo con orgullo.

Igual, en la Lechonera Felipe, Jairo Nolasco confirmó que desde inicios de diciembre las ventas no han parado, y aumentan cada día más.

“Este año ha sido uno de los mejores, porque nosotros hacemos este trabajo con mucha alegría para el pueblo”, celebró.