Conoce al nuevo presidente del PHD: Ramón Emilio Goris asume dirección

Santo Domingo.– La Comisión Nacional Electoral del Partido Humanista Dominicano (PHD) juramentó a Ramón Emilio Goris como presidente de esa organización política para el período 2025-2029, durante un concurrido acto celebrado en la Casa Nacional del partido, en esta capital.

Junto a Goris, también fueron juramentados los principales miembros de la nueva dirección partidaria, entre ellos el secretario general, Amauris Fabián; la secretaria de finanzas, Virtudes Matos; el primer vicepresidente, Carlos Núñez; el segundo vicepresidente, Rufino de León; y la secretaria de organización, Lucitania Rosario, así como 38 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Comisión Nacional Electoral del PHD, doctor Leonardo Díaz, quien expresó su satisfacción por haber contribuido al desarrollo de un proceso interno “ejemplar”, surgido de la VII Convención Nacional Ordinaria, celebrada el pasado domingo, en la que fueron escogidas democráticamente las nuevas autoridades del partido.

Díaz destacó que el proceso se llevó a cabo con apego a la legalidad, la institucionalidad y la transparencia, lo que —a su juicio— fortalece la credibilidad del PHD y su vida democrática interna.

Al acto asistieron dirigentes y militantes provenientes de distintas provincias y municipios del país, quienes respaldaron con su presencia la nueva gestión partidaria.

Palabras del presidente

Al dirigirse a los presentes, el reelecto presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, agradeció el respaldo recibido por parte de los dirigentes que acudieron a votar por la plancha ganadora que encabezó en la recién celebrada convención.

Goris afirmó que el proceso interno fue organizado, democrático, libre y transparente, al tiempo que resaltó que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Junta Central Electoral (JCE), la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y los estatutos internos de la organización.

“Esta convención fue ejemplar y fortaleció nuestra institucionalidad partidaria”, subrayó.

Asimismo, hizo un llamado a los sectores que adversaron su candidatura a integrarse a las labores del partido y trabajar de manera unificada por el fortalecimiento del PHD y la defensa de los principios y valores del humanismo cristiano integral que sustentan su ideología.

El también diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) exhortó a la plancha perdedora a dejar atrás las diferencias surgidas durante el proceso interno y a sumarse al trabajo político y organizativo del partido.

“Votamos libre y democráticamente. Ahora les pedimos que se integren y demuestren actitudes verdaderamente democráticas y humanistas, en beneficio del partido y del país”, expresó.