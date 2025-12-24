Navidad y cáncer: recomendaciones esenciales para el bienestar de los pacientes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica llamó a los pacientes con enfermedades oncológicas a cuidar su salud durante las fiestas de Navidad.

La doctora Angela Cabreja, presidenta de la entidad, recordó que las fiestas suelen estar acompañadas de excesos alimenticios, consumo de alcohol y trasnochos, factores que pueden afectar negativamente a quienes se encuentran bajo tratamiento contra el cáncer.

Agregó que los pacientes con patologías cancerígenas deben mantener una dieta equilibrada y evitar comidas muy grasosas o condimentadas, y deben moderar el consumo de dulces y bebidas azucaradas.

Igualmente, llamó a esos pacientes a priorizar las frutas, vegetales y alimentos ricos en nutrientes y evitar el consumo de alcohol, ya que puede interferir con medicamentos y debilitar el sistema inmunológico.

Otras recomendaciones son no fumar ni exponerse al humo de tabaco, respetar los horarios de sueño para no debilitar el organismo, evitar trasnochar en exceso durante las celebraciones y mantener la rutina de medicamentos y tratamientos sin interrupciones.

“Esos pacientes, por su condición inmunológica, deben extremar las medidas de higiene en reuniones y espacios públicos, usar mascarilla en lugares cerrados y concurridos, y evitar aglomeraciones para reducir el riesgo de infecciones respiratorias.

La doctora Cabreja enfatizó que la Navidad debe ser un tiempo de alegría y unión familiar, pero también de responsabilidad.

“El mejor regalo que puede darse a un paciente oncológico es cuidar su salud y seguir las recomendaciones médicas”, expresó la oncóloga clínica.

En un comunicado colgado en las redes sociales de la sociedad especializada, aprovechó para felicitar al pueblo dominicano con motivo de la conmemoración de la Navidad.