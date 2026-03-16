Banreservas en semana económica y financiera

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El Banco de Reservas informó que desarrollará un amplio programa de charlas de educación financiera y talleres dirigidos a distintos grupos de edad durante la VI edición de la Semana Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, a celebrarse desde hoy hasta el 20 de marzo 2026.

Especialistas de la institución financiera pertenecientes a diversas áreas impartirán orientaciones sobre ahorro infantil y educación financiera, con el objetivo de fortalecer los conocimientos económicos de niños y adolescentes, y fomentar hábitos responsables en el manejo del dinero.

Banreservas contará con un stand interactivo en la sede del Banco Central de Santo Domingo y en el Centro León de Santiago, que funcionará desde el martes 17 hasta finalizar la feria, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.