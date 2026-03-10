Live Aqua Punta Cana es reconocido como el hotel más activo de República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El hotel de lujo solo para adultos Live Aqua Punta Cana fue distinguido por World Wellness Weekend con el Premio al hotel más activo de la República Dominicana, consolidando su posicionamiento como referente en turismo de bienestar en el Caribe.

La distinción fue entregada por Flavio Acuña, Embajador Emérito del World Wellness Weekend en el Caribe, y Anice Prieto, Embajadora del movimiento en el país, quienes destacaron la activa participación del hotel en iniciativas que promueven la salud física, mental y emocional.

Durante la ceremonia, Sarah Agramonte expresó que este reconocimiento “no solo representa un logro para Live Aqua, sino también un impulso para continuar desarrollando programas innovadores que aporten al bienestar de nuestros huéspedes, colaboradores y de la comunidad en general”.

El World Wellness Weekend es una iniciativa global que se celebra cada mes de septiembre en más de 150 países, promoviendo actividades como yoga, meditación, talleres de nutrición y experiencias de spa.

Desde su creación en 2017, el movimiento respalda el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas orientado a garantizar una vida sana y fomentar el bienestar para todos.

Con este premio, Live Aqua Punta Cana confirma su compromiso con una propuesta hotelera que integra lujo, descanso consciente y experiencias transformadoras, alineadas con las tendencias globales de bienestar.