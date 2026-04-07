Llama vigilar precios fletes y mantener congelado gasoil

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Aunque aún no se siente un fuerte efecto en el comercio, las autoridades deben estar vigilantes del precio de los fletes, mantener congelados los combustibles y si es necesario, tomar nuevas medidas de subsidio para los productores, por el precio de los fertilizantes.

La observación la hizo el dirigente comercial, Iván de Jesús García, quien señaló que el sector está preocupado por el precio de los fletes, ya que los que provienen desde Asia aumentaron. "En febrero pagamos US$2,900, después US$3,500 y estamos pagando US$4,000 para los de abril", dijo.

Explicó que en la reunión con el presidente Luis Abinader la semana pasada, el sector comercial solicitó mantener el precio del gasoil congelado porque para el transporte es vital, debido a que si los transportistas incrementan el precio del transporte, el alza se le pasaría al consumidor.

"Ya la semana pasada quedaron los precios congelados y esperamos que esta semana también así suceda" agregó.

El dirigente comercial precisó que los precios de los commodities se mantienen todavía igual que a los de hace 1 año, por lo que eso favorece a que aún no se esté hablando de incremento de precios de los artículos de consumo básico y las materias primas que necesita el sector industrial.

Sobre el subsidio a los productores por el alza en los fertilizantes, García indicó que se va a necesitar unos RD$2 milllones más en subsidios .

"Los fertilizantes aumentaron un 33% en el precio del mercado mundial, porque un 30% de la materia prima proviene del estrecho de Ormuz.

Dijo que los sectores deben estar en constante comunicación con las autoridades para mantener la estabilidad de precios en la República Dominicana.