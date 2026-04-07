Los videos y fotos que muestran el ambiente en el Jet Set, previo a la vigilia

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Familiares, amigos y allegados a las víctimas, así como afectados indirectos y curiosos llegan en estos momentos a lo que queda de la discoteca Jet Set, donde hace un año se registró la tragedia más impactante de República Dominicana.

Las imágenes de algunos de los fallecidos están en la parte frontal del Jet Set.

Carteles, velas, flores, pero sobre todo el dolor, matizan el ambiente en el lugar que era una especie de marca país del entretenimiento nocturno, ubicado en la avenida Independencia.

El dolor se siente en las afueras del Jet Set.

Los rostros de algunos de los 236 personas que perdieron la vida bajo los escombros del techo desplomado siguen en la parte frontal, mientras algunos técnicos preparan las instalaciones para la vigilia que se desarrollará este martes, desde las 10:00 de la noche, convocada por el Movimiento Justicia Jet Set.

Como parte de la agenda, serán encendidas 236 velas en representación de las personas fallecidas. Estas se apagarán a las 12:44 de la madrugada, hora exacta en la que ocurrió el desplome, como un gesto simbólico de respeto y memoria.

Algunas de las flores para las víctimas de la tragedia del Jet Set.

La jornada conmemorativa continuará a las 10:00 de la mañana del miércoles 8 con la celebración de una misa, la cual será oficiada por el padre Rogelio Cruz.

Los preparativos para la vigilia de este martes, desde las 10:00 de la noche, siguen su curso.

En tanto, a las 11:00 de la mañana de ese mismo día se llevará a cabo un homenaje a las víctimas, seguido de otra eucaristía a las 5:00 de la tarde.