Medidas de EE.UU. impactan comercio RD

Estados Unidos acaba de acometer dos acciones que tienen incidencia en el comercio de productos dominicanos en ese país.

La primera es la firma, anunciada el jueves 13 de este mes y que confirma el nuevo giro que ha dado ese país a la negociación comercial al enfocarse en la negociación bilateral, de acuerdos con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, países que aceptaron abrir sus mercados a productos de EE.UU. bajando aranceles o eliminando barreras técnicas, a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus exportaciones a ese país.

A pesar de que República Dominicana tiene meses negociando con EE.UU. no logró ser parte de esta primera lista de acuerdo bilaterales, pero se espera que salga premiado en la próxima camada, como resultado de una negociación que se maneje como se danza: ofreciendo la mano sin entregar el equilibrio.

Mientras eso ocurre, productos de los cuatro países firmantes de acuerdos bilaterales tendrán un tratamiento más ventajosos en algunos productos.

La segunda acción que tendrá impacto en nuestro comercio con EE.UU. es la orden ejecutiva abarca inicialmente a productos como el café, el aguacate, las hortalizas, el banano, el mango, la papaya, la naranja y los limones. Sin embargo, esta es una medida global y no solo un privilegio designado a Colombia.“

Se trata de una medida de carácter general, pero que reforzará la competitividad de los productos de exportación de nuestro país incluidos en esa orden ejecutiva.

Esto es especialmente cierto para rubros como el aguacate, de amplia presencia en el mercado estadounidense, que hasta ahora competían en desventaja frente al aguacate mexicano, uno de nuestros principales rivales comerciales. Cabe destacar que el aguacate de México no paga aranceles para entrar a Estados Unidos.