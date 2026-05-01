El mensaje de Luis Abinader por Día del Trabajador

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El presidente de la República, Luis Abinader, dirigió este viernes un mensaje especial a todos los dominicanos que actualmente cuentan con un empleo, resaltando la importancia del trabajo como motor de desarrollo personal, familiar y nacional.

El mandatario valoró el esfuerzo diario de miles de trabajadores que, con dedicación y responsabilidad, contribuyen al crecimiento económico del país.

Subrayó que cada empleo representa no solo un sustento, sino también una oportunidad para construir un mejor futuro.

El Día del Trabajador, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores, se celebra el 1 de mayo en todo el mundo.

Esta jornada conmemora las luchas históricas y los logros del movimiento obrero en su búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo.