MHE asume Presidencia Consejo de Ministros H

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) asumió ayer la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN), que es uno de los principales organismos de articulación de política fiscal de la región.

La posición es traspasada al país de parte del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá que estuvo al frente de la presidencia durante el último semestre del 2025. El MHE tendrá la presidencia hasta junio de este año.

“Este foro constituye el espacio idóneo para debatir y promover acciones en nuestros grupos técnicos que permitan mejorar la gestión financiera pública, la priorización del gasto público, la movilización de recursos tributarios y la mitigación de riesgos fiscales comunes a nuestra región, tales como los producidos por desastres naturales”, dijo la viceministra de Política Fiscal de República Dominicana, Camila Hernández. Resaltó la disposición del país para impulsar en el marco de esta presidencia, “la coordinación de políticas fiscales sostenibles que favorezcan el crecimiento económico”.

El traspaso de presidencia fue realizado en la LVII Reunión Ordinaria del COSEFIN.