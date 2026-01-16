Santo Domingo 0ºC / 0ºC
21 de enero, Día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia

La celebración de esta fecha, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

La sede del Ministerio de Trabajo en La Feria, Distrito Nacional.

El Ministerio de Trabajo recordó a empleadores y trabajadores de la República Dominicana, que el miércoles 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no es laborable.

En un documento de prensa la institución informó que el sector trabajador debe reintegrarse a sus labores cotidianas el jueves 22 del mismo mes, dando cumplimiento a la Ley 139-97.

