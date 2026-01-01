El 2026 llega con 12 feriados: cuáles se mueven, cuáles no y cuándo habrá fines de semana largos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Después de un diciembre cargado de fiestas y celebraciones, enero suele arrancar con una pregunta colectiva entre los dominicanos: ¿cuándo es el próximo feriado?

El año 2026 trae 12 días feriados, varios de ellos con cambios de fecha que permitirán puentes y fines de semana largos, ideales para descansar, compartir en familia o planificar una escapadita.

A continuación, el listado completo de los feriados de 2026, indicando cuáles se trasladan y cuáles se mantienen en su fecha original, conforme a la legislación vigente.

Feriados inamovibles en 2026

Estos días se conmemoran en su fecha original:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Miércoles 21 de enero: Día de Nuestra Señora de la Altagracia

Lunes 26 de enero: Natalicio de Juan Pablo Duarte

Viernes 27 de febrero: Día de la Independencia Nacional

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Jueves 4 de junio: Corpus Christi

Domingo 16 de agosto: Día de la Restauración

Jueves 24 de septiembre: Día de Nuestra Señora de las Mercedes

Viernes 25 de diciembre: Día de Navidad

Feriados que se trasladan al lunes

De acuerdo con la Ley 139-97, estos feriados se mueven para facilitar el descanso continuo:

Martes 6 de enero (Día de los Santos Reyes)- Se traslada al lunes 5 de enero

Viernes 1 de mayo (Día del Trabajo)- Se traslada al lunes 4 de mayo

Viernes 6 de noviembre (Día de la Constitución)- Se traslada al lunes 9 de noviembre

¿Cuándo habrá fines de semana largos o puentes?

En 2026, varias fechas permitirán descansos extendidos:

Santos Reyes: al trasladarse al lunes 5 de enero, crea un fin de semana largo.

26 de enero: cae lunes, lo que genera un fin de semana largo.

Independencia Nacional: viernes 27 de febrero, fin de semana largo.

Viernes Santo: viernes 3 de abril, fin de semana largo.

Día del Trabajo: traslado al lunes 4 de mayo, fin de semana largo.

Día de la Constitución: traslado al lunes 9 de noviembre, fin de semana largo.

Marco legal

El Ministerio de Trabajo recuerda que la Ley 139-97, promulgada el 19 de junio de 1997 y publicada en la Gaceta Oficial No. 9957, establece el traslado al lunes de los feriados que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes. Esta disposición es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos del país.