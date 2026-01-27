Monto operaciones de pago electrónicos sube un 14.2%

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El uso de instrumentos de pago electrónico para la adquisición de bienes y servicios sigue creciendo en la República Dominicana a pesar de la persistencia del efectivo, destacando el sistema LBTR (Liquidación Bruta en Tiempo Real) del Banco Central. Las operaciones por este mecanismo alcanzaron RD$66,733.7 mil millones en 2025, un incremento del 14.2% frente a los RD$58,427.8 mil millones de 2024, demostrando una rápida adopción de canales digitales seguros para transacciones de alto valor.

Con la implementación de una nueva plataforma de pagos instantáneos a ser gestionada el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) se espera un mayor dinamismo.

Sobre el comportamiento del Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (SIPARD) al cierre del año 2025, el BCRD destaca en un artículo de su espacio Página Abierta, la expansión de los pagos electrónicos, debido a una mayor disponibilidad de canales de acceso y uso de servicios financieros y de pago, así como la entrada de nuevos proveedores de servicios de pago y el fortalecimiento del marco regulatorio.

Indica que, en el pasado año las operaciones en pesos dominicanos totalizaron más de 43.9 millones de transacciones, lo que representa un crecimiento interanual de 28.3 % respecto al año 2024, equivalente a 9.7 millones de transacciones adicionales, confirmando el rol del sistema LBTR como eje central para la liquidación de pagos en la economía doméstica.

Mientras en dólares, la cantidad de transacciones subió 20.2%, pero el valor bajó 12.6% (US$220.9 mil millones). En euros, las operaciones crecieron 62.9% con un valor de €1,957.1 millones (+8.5%).

En lo referente al servicio de Pagos al Instante BCRD, el artículo expone que durante el año 2025 se observó un crecimiento significativo en la actividad transaccional, consolidándose como uno de los principales impulsores de los pagos electrónicos en el país.

Las transacciones superaron las 43,335,684, para un incremento interanual de 29.4 % con respecto al año 2024, equivalente a 9.8 millones de operaciones adicionales, mostrando aumentos significativos en pesos (29.7%) y euros (97.2%).

Los diferentes sistemas e instrumentos de pago que operan en el país emitidos por entidades de intermediación financiera, (tarjetas de pago débito, crédito, prepagadas), tarjetas de subsidios gubernamentales, débitos y créditos directos, cheques y subagentes bancarios registraron un incremento interanual de 11.7 %, al pasar de RD$1,525.0 mil millones a RD$1,689.5 mil millones, lo que representa una variación absoluta de RD$164,452.9 millones.

Los subagentes Bancarios registraron un aumento notable del (687.7%) en valor, impulsado por la conversión de plataformas de recarga y el aumento de puntos de acceso, alcanzando RD$16,902.8 millones.

Además, se observa un aumento del 13.7% en débitos/créditos directos (ACH), mientras que el uso de cheques disminuyó un (4.8%), situándose en un valor liquidado de RD$178,959.3 millones.