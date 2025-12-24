Ve se debe continuar los trabajos en sector agropecuario

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Aunque el sector agropecuario nacional muestra señales positivas, es necesario que se continué reforzando los trabajos para que la producción siga avanzando, ya que se prevé una crisis de alimentos a nivel mundial, precisó el asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria, Eric Rivero.

Dijo que la República Dominicana ha tenido un año importante en algunos rubros, hasta con exportaciones de productos no tradicionales.

“Pero lo importante es continuar preparándose, aumentando la producción. Ha sido un año de mucho trabajo donde hasta la naturaleza nos ha ayudado con las lluvias, que han permitido que la agropecuaria en general tenga buenos frutos”, expresó.

Dijo que se ha aumentado la producción de huevos y pollos y que a pesar de los efectos de la gripe porcina, ya se ha podido ver algunos números de crecimiento en el sector, pero insistió, hay que seguir reforzando las medidas.

Señaló este año se ha tenido una producción importante de arroz.

Rivero dijo que se prevé una crisis en el sector de la ganadería, por lo que hay que estar preparado.

“Tenemos el norte de cuál debe ser nuestra responsabilidad como productores y el estado apoyando para que podamos continuar avanzando”, precisó.

Dijo que además de la producción hay un compromiso de mantener una estabilidad en los precios y que en los productos que está exportando el país actualmente.