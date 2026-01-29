Nueva herramienta permitiría ahorros de 25 % canasta básica

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Los consumidores podrían lograr ahorros de entre 8 % y 25 % en la compra de la canasta básica alimentaria mediante el uso del Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 3.0), una plataforma electrónica que permite comparar en tiempo real los precios de productos y marcas en supermercados grandes y pequeños, así como en mercados a nivel nacional.

La herramienta, disponible en sidip.gob.do, evalúa el comportamiento de los precios del mercado y facilita a los consumidores identificar los establecimientos donde pueden adquirir los productos de la canasta básica a menor costo, explicó el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

Indicó que los ahorros pueden oscilar entre un 8 % y un 15 % en compras unitarias, mientras que en compras masivas pueden alcanzar hasta un 25 % o 27 %, dependiendo de la cantidad de productos adquiridos. Señaló que la plataforma fue desarrollada en la República Dominicana sin costo para la institución ni para el Estado.

Actualmente, el sistema integra información de 14 cadenas de supermercados, tanto grandes como pequeños, y de cinco mercados, con precios que se actualizan diariamente a partir del levantamiento realizado por inspectores de ProConsumidor. Además, incorpora datos de 12 ferreterías y farmacias.

SIDIP 3.0 incluye gráficos de tendencia histórica, un chatbot para consultas específicas y un sistema de alertas apoyado en inteligencia artificial que identifica precios excesivos, lo que permite a la institución actuar ante posibles prácticas de especulación y fortalecer la protección al consumidor. Alcántara expuso que la plataforma se encuentra en proceso de ampliación incorporando más establecimientos.