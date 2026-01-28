Pro Consumidor lanza plataforma para comparar precios y ahorrar en la compra de alimentos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Los consumidores podrían lograr ahorros de entre 8 % y 25 % en la compra de la canasta básica alimentaria mediante el uso de una plataforma electrónica que permite comparar en tiempo real los precios de productos y marcas en supermercados grandes y pequeños, así como en mercados a nivel nacional.

La herramienta, denominada Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 3.0), http://sidip.gob.do/, evalúa de manera inteligente el comportamiento de los precios del mercado y permite a los consumidores identificar en qué establecimientos pueden adquirir los productos de la canasta básica a menor costo, fortaleciendo así su capacidad de elección, explicó el director ejecutivo de Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara.

Indicó que, en compras unitarias, los usuarios podrían obtener ahorros que oscilan entre un 8 % y un 15 %, mientras que en compras masivas el ahorro puede alcanzar hasta un 25 % o 27 %, dependiendo de la cantidad de productos adquiridos. Señaló que la plataforma fue desarrollada en la República Dominicana sin costo para la institución ni para el Estado.

Actualmente, el sistema integra información de 14 cadenas de supermercados, incluyendo grandes y pequeños establecimientos, así como de cinco mercados, cuyos precios se actualizan diariamente a partir del levantamiento realizado por inspectores de ProConsumidor. Además, la plataforma se alimenta de datos disponibles en las aplicaciones digitales de los propios comercios e incluye ferreterías y farmacias.

SIDIP 3.0 incluye gráficos de tendencia histórica que permiten observar la evolución de los precios por producto, un chatbot para consultas específicas y una función de carrito de compra que permite comparar el costo total de los productos seleccionados y determinar en qué establecimiento resulta más económica la compra completa.

Alcántara destacó que la herramienta también contribuye a detectar anomalías inflacionarias, ya que cuenta con un sistema de alertas apoyado en inteligencia artificial que identifica productos con precios excesivamente elevados y los marca como alerta, lo que permite a la institución actuar ante posibles prácticas de especulación.

La plataforma incorpora además información del sector ferretero, con un registro actual de 12 establecimientos, y se encuentra en proceso de ampliación. ProConsumidor informó que esta iniciativa será compartida con otros países de América Latina, en el marco de su participación en el Organismo Mundial de Protección al Consumidor, como parte del compromiso de difundir herramientas que beneficien a los consumidores.

Nueva app móvil

Durante la rueda de prensa, Alcántara lanzó su nueva aplicación móvil institucional una herramienta considerada la plataforma más moderna del Caribe para gestionar de manera ágil, rápida y completamente segura trámites esenciales como el registro de contratos de adhesión, concursos, presentación de denuncias y seguimiento de reclamaciones.

Subrayó que la nueva solución permite llevar los servicios directamente a la mano del consumidor, eliminando filas, traslados y reduciendo tiempos de espera gracias a una experiencia totalmente digital, accesible desde cualquier dispositivo.