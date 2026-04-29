Pago intereses de la deuda pública supera los cien mil millones

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Entre el 1 de enero y el 24 de abril de este año, el pago de intereses de la deuda pública del país superó los cien mil millones de pesos, según el reporte semanal de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.

El pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$101,095.9 millones, para un promedio diario de RD$1,217 millones.

Hasta el 17 de abril, el pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$95,777.6 millones, equivalente al 1.1% del producto interno bruto (PIB).

En los primeros 83 días del 2026, la suma del pago de comisiones e intereses de la deuda pública fue de RD$113,895 millones, lo que representa el 24% del gasto público.

En el desglose por funciones, solo los servicios sociales, con RD$201,519.6 millones, superaron el gasto destinado al pago de comisiones e intereses de la deuda pública.

El resultado primario alcanzó los RD$52,226.8 millones. Para el año se presupuestó un resultado primario de RD$43,681.9 millones.

El déficit fiscal del Gobierno fue de RD$48,869.1 millones, resultado de gastos por RD$425,279.3 millones frente a ingresos de RD$475,148.3 millones.

Las instituciones con mayor ejecución fueron el Ministerio de Educación, con RD$95,431.9 millones, seguido por el Ministerio de Salud Pública (RD$50,526 millones) y la Presidencia de la República (RD$32,475.8 millones). El Gobierno gastó RD$14,268 millones en construcciones en proceso.