Partidas ligadas al cambio climático con baja ejecución en República Dominicana

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2026, tres partidas presupuestarias para el cambio climático permanecieron sin ejecución, de acuerdo con el reporte semanal de la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

Se trata de la conservación, ampliación y explotación racionalizada de reservas forestales, energía eléctrica de fuente hidroeléctrica y la prevención de la producción de residuos por modificación de procesos.

La primera tiene un presupuesto de RD$100 millones, la segunda de RD$28.9 millones y la tercera de RD$1.3 millones, para un total de RD$390. 2 millones.

Mientras figuran partidas destinadas a enfrentar el cambio climático con baja ejecución, como la destinada a la reducción del riesgo de desastres climáticos. El Gobierno gastó RD$216,1 millones de un total de 5.262,1, lo que representa una ejecución de 4.10%.

El Gobierno devengó RD$26, 1 millones en la protección del suelo contra la erosión y otras formas de degradación física de un presupuesto de RD$333. 2 millones, representando una ejecución de 7.8%.

La partida tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos en vertederos ha devengado RD$4.1 millones de RD$48. 8 millones, para una ejecución de 8. 40%.

La partida conocimiento del riesgo de desastres climáticos apenas ha devengado RD$18 millones deRD$147,5, lo que representa una ejecución de 12.2%.