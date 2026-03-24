Onesvie junto a Embajada Dominicana en Chile fortalece cooperación en el marco del Proyecto Kizuna

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Santiago de Chile. Con el objetivo de fortalecer la resiliencia regional frente a desastres y promover la cooperación internacional, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), en conjunto con la Embajada de la República Dominicana en Chile, participó en el Seminario Final del Proyecto Kizuna (2015–2026), iniciativa conjunta entre Chile y Japón orientada al desarrollo de capacidades en Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro, el director de Onesvie, Leonardo Reyes, presentó la experiencia dominicana en el programa, destacando sus aportes en evaluación sísmica, fortalecimiento institucional, prevención y gestión del riesgo, y resaltando la importancia de la articulación internacional para la construcción de territorios más seguros y resilientes.

Asimismo, acompañó la delegación Flor María Lima Rodríguez, coordinadora de la institución.

La delegación dominicana también estuvo representada por la consejera de cooperación de la Embajada, Kenia del Orbe, quien reafirmó el compromiso del país con los espacios de articulación técnica y el intercambio de conocimientos a nivel regional.

El encuentro fue organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El seminario reunió a actores clave como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), además de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representantes de instituciones públicas de América Latina y el Caribe.

En el marco del cierre del proyecto, autoridades y expertos realizaron un balance positivo de sus diez años de implementación, destacando que KIZUNA ha permitido fortalecer las capacidades humanas e institucionales en la región, así como consolidar redes de colaboración y comunidades técnicas activas frente a los desafíos del cambio climático y los desastres naturales.

Desde 2015, el Proyecto Kizuna ha capacitado a miles de profesionales en la región, incluyendo a decenas de dominicanos, y ha promovido el intercambio de conocimientos, posicionándose como un referente de cooperación internacional y triangular para avanzar hacia comunidades más preparadas y seguras.