Pedernales al frente en proyectos de inversión en enero

En un mes y seis días de ejecución presupuestaria, Pedernales fue la provincia que recibió el mayor monto destinado a proyectos de inversión en todo el país, con RD$1,276.6 millones, lo que representa el 23.8% del total.

De los trece proyectos de inversión en Pedernales, solo dos recibieron recursos: la reconstrucción de la carretera Enriquillo–Pedernales, con una asignación de RD$1,266.3 millones, y la investigación del potencial de tierras raras en la reserva fiscal Ávila, con una inversión de RD$10.3 millones.

Pedernales tiene asignado un presupuesto de RD$1.638,6 millones en proyectos de inversión para todo el año, por lo que ha ejecutado el 78%.

Los principales proyectos en Pedernales son: la reconstrucción del frente marítimo en el municipio de Pedernales, con una inversión de RD$206.5 millones, la construcción de infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, con RD$106.2 millones, y la reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio de Pedernales.

Pedernales recibió más recursos en proyectos de inversión que las principales provincias del país juntas, salvo Santo Domingo, como Santiago, Duarte, La Vega, Distrito Nacional y San Cristóbal.

En la provincia Santo Domingo se ejecutaron RD$898.4 millones, en el Distrito Nacional, RD$430 millones, en Santiago, RD$25.1 millones y en Duarte, RD$282.7 millones. Estas son las cuatro demarcaciones más importantes del país.