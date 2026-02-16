Fortalece monitoreo diario de precios y calidad

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) realiza un monitoreo constante de los precios de los productos, lo que permite aplicar políticas públicas para enfrentar problemas de desequilibrio en los mercados que puedan causar alzas.

La entidad cuenta con un Departamento de Análisis de Publicidad y Precios que realiza diariamente labores de monitoreo, análisis y verificación de productos de consumo masivo, así como de la veracidad de la publicidad en los distintos establecimientos comerciales del país, con el objetivo de garantizar transparencia en el mercado y proteger los derechos de los consumidores.

La encargada de ese departamento, Odesa Acosta Pérez, explicó que cuenta con un equipo de técnicos y analistas que visitan de manera permanente almacenes, mercados, colmados, supermercados grandes y pequeños, distribuidos en las regiones norte, sur, este y el Gran Santo Domingo.

Detalló que el proceso inicia con la planificación de la muestra de establecimientos que serán visitados. El levantamiento se realiza en tiempo real, mediante dispositivos tecnológicos utilizados en el trabajo de campo, donde se verifican los precios de las diferentes presentaciones de los productos seleccionados.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que actualmente se monitorean 154 productos de consumo masivo, entre ellos arroz, pollo, huevo, frutas, vegetales y víveres. Tras completar la muestra correspondiente a cada segmento, los técnicos analizan el comportamiento de los precios para determinar si los productos registraron fluctuaciones, aumentos, reducciones o estabilidad.

Expresó que ese monitoreo se realiza con el interés de tomar acción ante cualquier eventualidad relacionada con algún producto.

Acosta indicó que la entidad elabora informes comparativos entre la semana en estudio, la anterior y la segunda previa, con el propósito de evaluar el comportamiento de los precios. Además, desarrolla cuatro comparativos gráficos que permiten identificar alertas y sustentar informes técnicos ante cualquier eventualidad.

Señaló que en diciembre el monitoreo del pollo permitió adoptar decisiones inmediatas, luego de detectarse variaciones en mercados, colmados y supermercados.

Ofreció estos detalles al participar en el Encuentro Económico, junto a Yasser Matos Lara, encargado de Tecnología de la Información y Comunicación y Carlos Pérez, encargado del Departamento de Buenas Prácticas Comerciales.

Verificación de calidad y orientación preventiva

Por otro lado, Pérez precisó que el departamento que dirige realiza visitas permanentes para verificar que los productos se comercialicen en condiciones adecuadas, que cumplan con las normas de etiquetado y que se mantenga la inocuidad en la manipulación de alimentos, a fin de evitar contaminación cruzada y riesgos a la salud.

Indicó que esas acciones no se limitan a la fiscalización, sino, que incluye orientación a los proveedores sobre el cumplimiento de las normas y las condiciones estructurales para la comercialización de alimentos, mediante charlas y seguimiento continuo.

El director de Proconsumidor explicó que el objetivo de la gestión no es penalizar al comercio, sino, fomentar el cumplimiento normativo para que los productos se expendan conforme a lo establecido y no afecten la salud del consumidor. Las labores se desarrollan en coordinación con otras instituciones del Estado, entre ellas, el Ministerio de Salud Pública, a través de mesas de trabajo permanentes que dan seguimiento a la operatividad de los mercados.

El director reiteró que el monitoreo constante y análisis comparativo de precios permiten tomar acciones oportunas ante cualquier variación significativa, en un contexto en el que la inflación ha estado marcada por factores externos como la pandemia y situaciones geopolíticas internacionales.