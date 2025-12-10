¿Cuál es su personalidad financiera? ¡Le conviene saberlo!

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Cuando llegan las fiestas navideñas, los bolsillos y las billeteras se vacían.

Los especialistas describen cuatro perfiles de consumidor, desde las personas más rigurosas y sobrias con sus compras y gastos, hasta aquellas que dilapidan y se endeudan sin preocuparse por las consecuencias financieras, ofreciendo consejos prácticos a cada tipo de comprador para que gestione mejor su dinero.

A continuación, esto es lo que debes saber:

- Las cuatro personalidades financieras en las que encajan la mayoría de las personas son las del ‘monje’ (austero y controlado), el ‘ahorrador’ (planificador), el ‘gastador’ (impulsivo) y el evitador (despreocupado con las finanzas), según los expertos de KRUK, compañía gestora del cobro de deudas.

“La personalidad financiera es la forma en la que cada persona piensa, siente y actúa respecto al dinero. Influye en cómo planificamos, gastamos, ahorramos o afrontamos imprevistos”, explica Alina Giurgea, directora general de KRUK España.

“Nuestra personalidad financiera está presente en todas las decisiones económicas diarias, aunque nuestros comportamientos relativos al consumo y el dinero se acentúan en ciertos momentos del año y situaciones como las rebajas o campañas muy promocionales, que activan impulsos de compra”, señala.