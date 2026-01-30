Casi un mes ha pasado de la desaparición de Brianna Genao, y el silencio ensordece a Barrero, Puerto Plata

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El aire pesado y el silencio se han convertido en protagonistas en la comunidad de Barrero de Imbert, Puerto Plata. Hace casi un mes se perdió el rastro de la pequeña Brianna Genao, y desde entonces la vida cotidiana de este poblado se ha transformado en un escenario de miedo y desconcierto.

Las inmediaciones de la vivienda de la abuela materna, epicentro de las investigaciones, permanecen acordonadas y bajo estricta vigilancia militar. La presencia de uniformados impide el acceso de la prensa y limita la interacción con los vecinos, quienes observan con recelo cada movimiento.

Temor en la comunidad

El silencio se apodera de Imbert tras desaparición de la pequeña

Los residentes aseguran que nunca antes habían vivido una situación similar. “Es la primera vez en más de 40 años que sentimos tanto miedo”, expresan algunos lugareños, quienes prefieren mantener el anonimato por temor a represalias.

La desaparición de Brianna ha marcado un antes y un después en la historia de Barrero de Imbert. Las calles, antes animadas por la convivencia comunitaria, hoy lucen desiertas y cargadas de tensión.

Investigación sin respuestas

Gobernadora Claritza Rochtte visita comunidad de Barrero en Imbert ante desaparición de Brianna GenaoGobernación POP

Aunque hoy no se ha visto presencia de organismos internacionales en el área, los vecinos afirman que las autoridades visitan el lugar a diario. Sin embargo, la comunidad reclama que las visitas no han traído respuestas claras ni avances visibles en el caso.

La incertidumbre se extiende como una sombra: cada día que pasa sin noticias de Brianna aumenta la angustia de familiares y vecinos, quienes claman por justicia y por el regreso de la niña.

Un pueblo en espera

Barrero de Imbert se encuentra atrapado entre la esperanza y el miedo. La desaparición de Brianna Genao no solo ha sacudido a su familia, sino que ha dejado una huella profunda en toda la comunidad.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, los residentes esperan que el silencio se rompa con noticias que devuelvan la tranquilidad perdida.