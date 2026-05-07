Petróleo de Texas baja hasta los 95 dólares el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó ayer, miércoles, un 7.03 %, hasta los 95.08 dólares el barril, ante un posible acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., restaban 7.19 dólares respecto al cierre anterior, cuando el optimismo por el cese del conflicto ya rebajó un 3.9 % su precio. El precio del petróleo bajó de la barrera de los 100 dólares pendiente de un supuesto acercamiento entre Washington y Teherán, según informaron medios.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que hay un “considerable progreso hacia un acuerdo” con Irán, razón por la que decidió suspender el operativo militar 'Proyecto Libertad'.

Oro y bitcóin.-

En tanto, el oro subió un 3 %, hasta los 4,706 dólares la onza y la plata ganó un 6 %, hasta los 77.98 dólares la onza. El bitcóin se situó en los 81,472.95 dólares.