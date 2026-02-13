¿Podrá la clase media seguir comprando casas en República Dominicana?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), Annerys Meléndez, advirtió que el sector construcción atraviesa una crisis marcada por el encarecimiento de las viviendas y la ralentización de proyectos debido a trámites burocráticos y falta de mano de obra calificada.

Meléndez explicó que en los últimos dos años la construcción ha experimentado un decrecimiento sostenido, mientras los precios de las viviendas han aumentado entre un 45% y un 60%, lo que limita el acceso de la clase media a una vivienda digna.

La dirigente señaló que el sector enfrenta una “tormenta perfecta” de factores: inflación, altas tasas de interés, escasez de trabajadores especializados y retrasos en la obtención de permisos y certificaciones.

Entre las soluciones propuestas, destacó la necesidad de agilizar los consulados para facilitar la documentación de trabajadores extranjeros, implementar permisos de trabajo regulados para la mano de obra haitiana y digitalizar la tramitación de permisos ambientales, eléctricos y sanitarios. “

"Mientras no logremos procesos más rápidos y eficientes, la economía nacional seguirá afectada, pues la construcción de viviendas representa cerca del 80% del sector”, afirmó Meléndez.

La representante de ACOPROVI insistió en que un sistema de ventanilla única y un “fast track” para proyectos estratégicos permitirían dinamizar la inversión y garantizar que las familias puedan acceder a viviendas a precios más justos.