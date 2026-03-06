Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Es oficial: JCE aprueba resolución que modifica el nuevo diseño de la cédula

La JCE dispuso que a partir del 31 de marzo de 2027 solo se aceptarán las nuevas cédulas para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Nueva cédula de identidad de la República Dominicana

Nueva cédula de identidad de la República Dominicana

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que aprobó, mediante la resolución 18-2025, el nuevo diseño, formato y contenido de la Cédula de Identidad y Electoral, documento que utilizarán los ciudadanos dominicanos a partir del 31 de marzo.

La decisión incluye cambios en el material, los colores, el tamaño y los elementos de seguridad del documento, que según la institución busca reforzar la identificación ciudadana y modernizar el sistema.

De acuerdo con la resolución, la nueva cédula estará fabricada 100 % en policarbonato, tendrá forma rectangular y un tamaño de 85.60 milímetros de ancho por 53.98 milímetros de alto, similar al de las tarjetas bancarias.

Los colores de la nueva cédula

La JCE también aprobó diferentes colores según el tipo de documento:

  • Cédula de identidad y electoral: azul, rojo y blanco, inspirados en la bandera dominicana.
  • Cédula de menores de edad, militares y policías: azul larimar.
  • Cédula de identidad para extranjeros legales: gris plateado.

Información que tendrá la cédula

Según la resolución, el anverso (parte frontal) del documento incluirá datos personales del ciudadano, entre ellos:

  • Nombres y apellidos
  • Fecha y lugar de nacimiento
  • Número único de identidad
  • Estado civil
  • Tipo de sangre
  • Fotografía digital
  • Firma electrónica
  • Ocupación u oficio
  • Sexo
  • Tiempo de vigencia del documento

También contará con varios elementos de seguridad, como huellas dactilares captadas biométricamente, hologramas, foto fantasma, imágenes láser, el escudo nacional y una imagen del patricio Juan Pablo Duarte.

En el reverso aparecerán otros elementos de identificación, como:

  • Código QR
  • Mapa de la República Dominicana
  • Serial único de la tarjeta
  • Código de lectura mecánica
  • Dirección de residencia del ciudadano
  • Datos del registro de nacimiento
  • Información electoral, incluyendo colegio y recinto de votación

Además, el diseño incorpora imágenes representativas del país, como la güira, la tambora y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

También habrá formatos para otros grupos

La resolución también aprueba formatos específicos para las cédulas de menores de edad, extranjeros residentes, militares y miembros de la Policía Nacional, cada una con su propio diseño y contenido en anverso y reverso.

Cuándo comenzará a usarse

La JCE dispuso que a partir del 31 de marzo de 2027 solo se aceptarán las nuevas cédulas para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Sin embargo, durante el proceso de transición seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que finalice el cambio oficial.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

