Es oficial: JCE aprueba resolución que modifica el nuevo diseño de la cédula

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que aprobó, mediante la resolución 18-2025, el nuevo diseño, formato y contenido de la Cédula de Identidad y Electoral, documento que utilizarán los ciudadanos dominicanos a partir del 31 de marzo.

La decisión incluye cambios en el material, los colores, el tamaño y los elementos de seguridad del documento, que según la institución busca reforzar la identificación ciudadana y modernizar el sistema.

De acuerdo con la resolución, la nueva cédula estará fabricada 100 % en policarbonato, tendrá forma rectangular y un tamaño de 85.60 milímetros de ancho por 53.98 milímetros de alto, similar al de las tarjetas bancarias.

Los colores de la nueva cédula

La JCE también aprobó diferentes colores según el tipo de documento:

Cédula de identidad y electoral: azul, rojo y blanco, inspirados en la bandera dominicana.

Cédula de menores de edad, militares y policías: azul larimar.

Cédula de identidad para extranjeros legales: gris plateado.

Información que tendrá la cédula

Según la resolución, el anverso (parte frontal) del documento incluirá datos personales del ciudadano, entre ellos:

Nombres y apellidos

Fecha y lugar de nacimiento

Número único de identidad

Estado civil

Tipo de sangre

Fotografía digital

Firma electrónica

Ocupación u oficio

Sexo

Tiempo de vigencia del documento

También contará con varios elementos de seguridad, como huellas dactilares captadas biométricamente, hologramas, foto fantasma, imágenes láser, el escudo nacional y una imagen del patricio Juan Pablo Duarte.

En el reverso aparecerán otros elementos de identificación, como:

Código QR

Mapa de la República Dominicana

Serial único de la tarjeta

Código de lectura mecánica

Dirección de residencia del ciudadano

Datos del registro de nacimiento

Información electoral, incluyendo colegio y recinto de votación

Además, el diseño incorpora imágenes representativas del país, como la güira, la tambora y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

También habrá formatos para otros grupos

La resolución también aprueba formatos específicos para las cédulas de menores de edad, extranjeros residentes, militares y miembros de la Policía Nacional, cada una con su propio diseño y contenido en anverso y reverso.

Cuándo comenzará a usarse

La JCE dispuso que a partir del 31 de marzo de 2027 solo se aceptarán las nuevas cédulas para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Sin embargo, durante el proceso de transición seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que finalice el cambio oficial.