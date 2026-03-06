Qué es el linfedema, la enfermedad que provoca hinchazón crónica en el cuerpo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 6 de marzo se conmemora el Día Mundial del Linfedema, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. La fecha busca concienciar a la población sobre los trastornos del sistema linfático y su impacto en la calidad de vida de quienes los padecen.

La Red de Educación e Investigación Linfática explicó que esta conmemoración fue impulsada por activistas y establecida en 2016 por el Senado de los Estados Unidos, en respuesta a un proyecto de ley promovido por esa organización.

De acuerdo con PubMed Central, el linfedema es una enfermedad crónica y debilitante que se estima afecta entre 140 y 250 millones de personas en todo el mundo.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH MedlinePlus), el linfedema es una hinchazón crónica que ocurre cuando algo altera el sistema linfático. Este sistema forma parte del sistema inmunitario del cuerpo e incluye tejidos como la médula ósea y la membrana intestinal, además de vasos linfáticos y órganos como las amígdalas, el bazo y los ganglios linfáticos.

El sistema linfático transporta hacia la corriente sanguínea un líquido claro, acuoso y rico en proteínas llamado linfa. Este líquido contiene linfocitos, o glóbulos blancos, encargados de atacar virus y bacterias cuando ingresan al organismo. Por ejemplo, cuando una persona se enferma y presenta hinchazón o sensibilidad en el cuello o las axilas --donde se encuentran ganglios linfáticos importantes-, es una señal de que el sistema linfático está respondiendo.

Sin embargo, en algunos casos este sistema puede bloquearse debido a factores como obesidad, lesiones graves o trastornos genéticos. Cuando esto ocurre, la linfa que drena de los tejidos no puede circular correctamente y queda atrapada en el cuerpo. Al acumularse, provoca hinchazón, lo que puede afectar significativamente la calidad de vida de quienes padecen la afección, señala NIH MedlinePlus.

¿Cómo se trata?

El NIH explica que en algunas fases tempranas del linfedema la hinchazón puede desaparecer sin tratamiento. Sin embargo, en etapas más avanzadas no existe una cura, ya que el daño en el sistema linfático no puede repararse. Aun así, los síntomas pueden manejarse mediante distintas terapias.

Entre las recomendaciones médicas se incluyen: