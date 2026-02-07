Salvando Las Montañas: El proyecto que elevará el potencial del aguacate en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo- Con el lema "Salvando Las Montañas", el director ejecutivo del Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, encabezó este viernes importante encuentro de socialización sobre la construcción del Parque Agroecológico del Aguacate ´´Salvando Las Montañas´´, el cual se construirá en el municipio de Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal con el objetivo de mostrar el potencial del país en ese cultivo, fomentar el agroturismo, la protección ambiental y el desarrollo urbano de esta provincia.

Segun Galván, este parque es una iniciativa del Presidente Luis Abinader para apoyar a los productores de aguacate, ya que el país es una potencia en este cultivo, estando en el Top Ten mundial, lo que representa una gran oportunidad de desarrollo y una marca para el país y ahí se conocerán todas las variedades del aguacates y los subproductos que se extraen de él.

Hecmilio Galván: República Dominicana es una potencia mundial en producción de aguacate

Galván, explicó que la construcción de este innovador proyecto rendirá homenaje a Cambita, la ciudad del aguacate, y contará con diversas áreas como un restaurante temático, un sendero agroecológico y un vivero de aguacate, un anfiteatro, un mercado, un boulevard, casetas de ventas, un museo del aguacate, parqueos, áreas de niños, entre otras amenidades que impulsarán el desarrollo económico, ecológico y turístico de la zona.

Además, destacó que República Dominicana se encuentra en la posición numero tres o cuatro entre los productores de aguacates en el mundo, antecedido por México, que es el número uno, ya que fue donde nació el fruto también conocido como Oro Verde.

´´Nosotros como país tenemos una importancia capital en el sector aguacatero en el mundo, pero no lo hemos asimilado, este proyecto le va a dar un empuje a este sector tan importante para el crecimiento económico y medio ambiental de nuestro país´´, explicó.

El encuentro tuvo lugar en el Salón del IICA, en el local del FEDA, donde se presentaron los objetivos estratégicos del proyecto, enfocados en impulsar el desarrollo agroecológico, promover buenas prácticas agrícolas y garantizar la conservación de las zonas montañosas vinculadas a la producción de aguacate.

Dicha actividad contó con la presencia del director de Reforestacion y Fomento del Ministerio de Medio Ambiente, Elias Figuereo; Jose Rosa, Presidente del Cluster de Cambita, Leonardo Brioso, provincial del FEDA en San Cristóbal; Rafael Díaz; Encargado de formulación de proyectos FEDA; Paola Peguero, arquitecta y encargada del departamento de ingeniería; Wilfredo Castro, coordinador del Plan Salvando Las Montañas, productores de aguacates, así como diversos expertos en el área.

Durante la jornada se destacó la importancia de integrar a todos los actores del sector para construir un modelo productivo más resiliente, competitivo y respetuoso con el medio ambiente, generando al mismo tiempo mayores oportunidades económicas para los productores y residentes de Cambita.

La iniciativa Salvando Las Montañas busca convertirse en un referente nacional en materia de agricultura sostenible, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

Con este tipo de acciones, el director del FEDA, Hecmilio Galván continúa promoviendo proyectos que impactan positivamente al campo dominicano y contribuyen al bienestar de las comunidades productivas.