El pollo bajaría hasta RD$68.00 la libra

Con más disponibilidad de pollo que habrá a mediados de marzo, el precio de la libra de la carne blanca debería llegar entre RD$68.00 y RD$76.00 en los mercados, aseguró ayer el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara.

Dijo que confía en que con la producción masiva y las importaciones que se ordenaron para llenar el vacío por el alto consumo de diciembre, se disminuya el precio aún por debajo de RD$68.00.

Explicó que hace dos semanas que el precio del pollo comenzó a bajar, por lo que prevé que la carne comenzará a sincerarse el próximo mes.

“A principio de año había una situación, porque se consumió un 11 % más que lo que se proyectó. Ese aumento del consumo generó un vacío que ya se ha ido solventando y los precios han comenzado a sincerizarse”, indicó.