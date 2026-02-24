Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Carne

El pollo bajaría hasta RD$68.00 la libra

Hace dos semanas que el precio del pollo comenzó a bajar, por lo que Alcántara prevé que el precio comience sincerizarse.

Aún se vende a RD$100

Aún se vende a RD$100

Kelvin Pascual
Publicado por
Kelvin Pascual

Creado:

Actualizado:

Con más disponibilidad de pollo que habrá a mediados de marzo, el precio de la libra de la carne blanca debería llegar entre RD$68.00 y RD$76.00 en los mercados, aseguró ayer el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara.

Dijo que confía en que con la producción masiva y las importaciones que se ordenaron para llenar el vacío por el alto consumo de diciembre, se disminuya el precio aún por debajo de RD$68.00.

Explicó que hace dos semanas que el precio del pollo comenzó a bajar, por lo que prevé que la carne comenzará a sincerarse el próximo mes.

“A principio de año había una situación, porque se consumió un 11 % más que lo que se proyectó. Ese aumento del consumo generó un vacío que ya se ha ido solventando y los precios han comenzado a sincerizarse”, indicó.

Sobre el autor
Kelvin Pascual

Kelvin Pascual

Egresado de la UniversidadRey Juan Carlos, España, del máster Periodismo Económico y de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con diplomados en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.
tracking