Piden al Gobierno evitar alzas en precios del pan

Directivos de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) pidieron al Gobierno retomar el consenso a que habían llegado con el sector de la panadería para evitar un aumento de los precios del pan.

Durante su participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY, Radhamés Bruno, presidente, Juan Aníbal Duncan, vicepresidente, Issachart Burgos, asesor, Adriana Herrera y Raison Muñoz, vocales de la Umphi, dijeron que se han registrado aumentos en los insumos (harina, levadura, grasas, entre otros) que se utilizan para la elaboración del pan, lo que se ha traducido en un incremento en los costos de producción de las panaderías de más de un 35%.

Aseguraron que los panaderos han asumido esos aumentos durante meses, pero el alza en las materias primas, servicio energía eléctrica, alquileres y sueldos ha vuelto la situación insostenible, amenazando la sostenibilidad de pequeños y medianos negocios.

Recordaron que en el 2024, la Umpih presentó al presidente de la República, Luis Abinader, una propuesta de reconversión tecnológica para modernizar las panaderías dominicanas, aumentando la competitividad y eficiencia productiva.

El plan incluye el cambio de hornos tradicionales por equipos más eficientes, reducción de costos de producción y mejora en la calidad del pan.

Se estima un capital de semilla de RD$75 millones durante cuatro años para esa reconvención que permitiría mejorar la productividad en más de un 30%.

Resaltaron que esa medida, junto a otras acciones evitaría un aumento en los precios del pan y otros productos derivados de la harina.

Plan Social

Además, los directivos de la Umphi dijeron que las panaderías se enfrentan con la competencia que generan las grandes cadenas de supermercados.

Como una alternativa para confrontar esa situación sugirieron al Gobierno volver a incluir el pan dentro de las raciones alimenticias que distribuye el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

Recordaron que eso se hacía en años anteriores, provocando un impacto positivo en las panaderías del todo el país, porque las compras se realizaban en cada región.