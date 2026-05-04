Popular dirige 40.6% crédito al sector industrial

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El Banco Popular Dominicano canaliza el 40.6% del total de créditos dirigidos a la industria nacional. Esta participación representa un incremento de 120 puntos básicos en comparación con el año anterior, consolidando su posición como principal impulsor financiero del sector.

La cartera de financiamiento destinada a la industria asciende a RD$66,646 millones, lo que supone un aumento absoluto de RD$7,643 millones respecto al período previo, equivalente a un crecimiento interanual del 13%.

Este respaldo financiero abarca soluciones diseñadas para apoyar tanto la operación diaria como los planes de inversión y expansión de las empresas industriales, contribuyendo directamente a su desarrollo y competitividad.

Como parte de su estrategia, la entidad bancaria impulsa iniciativas orientadas a la digitalización de procesos, facilitando la gestión operativa y financiera de las industrias. Estas acciones se complementan con programas enfocados en sostenibilidad y en la adopción de prácticas medioambientales responsables dentro de la actividad productiva.

El Popular amplía este aporte con una oferta de productos financieros y alianzas estratégicas orientadas a la modernización de procesos y al acceso a nuevos mercados por parte de las industrias locales.

Estos resultados se presentan en el contexto del estudio “Cuantificando el aporte de la industria: encadenamientos productivos y efecto multiplicador de la manufactura local”, elaborado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y auspiciado por el Banco Popular.