Popular entre mejores lugares para trabajar

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La Romana, R.D. El Banco Popular Dominicano fue reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, según el ranking de Great Place to Work®, tras un proceso de evaluación basado en la percepción de sus colaboradores y su experiencia en el entorno laboral.

La entidad financiera, que cuenta con la certificación Great Place to Work®, se integró a una red global de empresas líderes en experiencia del empleado y fue reconocida como el único banco múltiple del país dentro del top 10 del ranking 2026, consolidando su liderazgo en cultura organizacional dentro del sistema financiero.

Esta distinción internacional revalida que la organización cumple con estándares mundiales en materia de cultura y clima laboral, reflejando la confianza, el compromiso y la valoración positiva de sus colaboradores, así como la coherencia entre las políticas institucionales y la experiencia diaria de su capital humano. El reconocimiento al Banco Popular se produce tras la certificación Great Place to Work® obtenida en 2025.