Posición de pequeñas empresas ante crisis global y mensaje presidencial

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La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) valoró de manera positiva el mensaje dirigido al país por el presidente de la República sobre el impacto de la coyuntura internacional derivada del conflicto en Irán, destacando su enfoque transparente y oportuno frente a los desafíos económicos actuales.

La organización consideró que, en un contexto de incertidumbre global, resulta fundamental que el liderazgo nacional comunique con claridad las medidas orientadas a preservar la estabilidad económica y social, especialmente ante un escenario marcado por el aumento en los costos de combustibles, logística y materias primas.

Codopyme señaló que estas variables inciden directamente en la estructura de costos de las mipymes, un sector que opera con márgenes limitados y alta sensibilidad a las fluctuaciones externas, lo que incrementa los desafíos para sostener la producción y el empleo.

En ese sentido, la entidad valoró como acertadas las decisiones orientadas a mantener la estabilidad macroeconómica sin recurrir a expansiones fiscales desproporcionadas, así como la continuidad de los programas de apoyo a los sectores más vulnerables y las medidas implementadas para mitigar el impacto en el sector agropecuario, especialmente mediante el subsidio a los fertilizantes.

Asimismo, consideró comprensible la necesidad de realizar ajustes graduales en los precios de los combustibles como parte de una gestión fiscal responsable, en un contexto donde los subsidios no son sostenibles a largo plazo sin comprometer las finanzas públicas.

No obstante, Codopyme enfatizó la importancia de fortalecer el acompañamiento al sector mipymes a través de acciones concretas que contribuyan a mitigar los efectos de esta coyuntura.

“Las mipymes necesitan condiciones que les permitan adaptarse a este contexto sin poner en riesgo su sostenibilidad. Facilitar el acceso a financiamiento, mejorar la eficiencia operativa y garantizar su participación en las compras públicas es clave para proteger el empleo y la producción nacional”, expresó Fernando Pinales, presidente de Codopyme.

Entre las medidas prioritarias, la organización destacó la necesidad de promover financiamiento en condiciones preferenciales, impulsar la eficiencia energética, agilizar los procesos de compras públicas con mayor participación de las mipymes y avanzar en la digitalización y simplificación de trámites.

Codopyme indicó que el contexto actual también representa una oportunidad para acelerar transformaciones estructurales pendientes, como la transición energética, la formalización empresarial y el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

Reiteró su disposición de trabajar junto al Gobierno en un espacio de diálogo permanente que permita construir soluciones efectivas frente a la coyuntura actual.

El fortalecimiento del tejido empresarial, concluyó la organización, será clave para garantizar la estabilidad social, la generación de empleo y el crecimiento sostenible de la economía dominicana, en un momento que demanda unidad, responsabilidad compartida y decisiones oportunas.