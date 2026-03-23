Empresa donde laboraba seguridad implicado se pronuncia tras tragedia en Cinema Centro Malecón

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Santo Domingo. – Ante el grave incidente ocurrido este domingo en las instalaciones de Cinema Centro Malecón, en el que se ha visto involucrado un agente de seguridad perteneciente a nuestra plantilla, Grupo EULEN República Dominicana manifiesta su más profundo pesar y su absoluta condena ante estos hechos que vulneran de forma extrema los principios de nuestra organización y el respeto a la vida.

“Expresamos nuestra total solidaridad con la colaboradora de Caribbean Cinemas afectada por este terrible suceso. Asimismo, lamentamos profundamente el fallecimiento del raso de la Policía Nacional, y del agente de seguridad, Santo Pimentel Lebrón, que llevaba un año y cinco meses de antigüedad en la compañía. Extendemos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a la institución policial en este momento de profundo dolor”, expresa Antonio Pérez, Gerente General de Grupo EULEN en República Dominicana.

Pérez manifiesta que como organización comprometida con la protección de los derechos fundamentales y la igualdad, Grupo EULEN mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia.

“Estos actos que son diametralmente opuestos a nuestro código ético y a los rigurosos estándares de conducta que exigimos a todo nuestro personal”, aseguró.

Desde el conocimiento de los hechos, Grupo EULEN ha activado una colaboración institucional total con las autoridades competentes, poniendo a disposición de la Policía Nacional y el Ministerio Público todos los registros, expedientes y declaraciones necesarios para que la investigación avance con celeridad y la justicia actúe con todo su rigor contra el responsable.

Grupo EULEN reitera su compromiso inquebrantable con la seguridad de la sociedad dominicana y se une al luto que hoy embarga a las familias de los fallecidos.