Accidente en la carretera Cotuí–Cevicos cobra la vida de una profesora y su hija

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez.– Una profesora y su hija perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer domingo en la carretera que intercomunica a Cotuí con la población de Cevicos.

Las víctimas de la tragedia fueron identificadas como Ana Dolores Méndez Cabrera y una hija adolescente, cuyo nombre no pudo ser obtenido por este reportero.

De acuerdo con el reporte policial, la educadora conducía una yipeta Ford Explorer e impactó contra otro vehículo en el puente sobre el río Jibe, en la comunidad del cruce de Maguaca de este municipio.

Al lugar llegaron unidades del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, conjuntamente con efectivos policiales y el médico legista, y procedieron a levantar los cadáveres de las dos víctimas.

El trágico hecho, ocurrido alrededor de las siete de la noche, enluta a familiares y a la comunidad educativa de Cotuí, mientras la Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas reales.