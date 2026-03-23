¿Volvió el agua? Lo que se sabe de las averías provocadas por empresa que construye el paso a desnivel en la 27 de Febrero

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que fueron reparadas las cinco perforaciones que sufrió la línea de 36 pulgadas, colocada para agilizar los trabajos en la intersección del paso a desnivel de las avenidas 27 de Febrero y General Gregorio Luperón, que ocasionaron limitaciones en la distribución de agua potable en más de 25 sectores del Distrito Nacional.

“Todo se resolvió, el tubo se sustituyó, el trabajo se hizo de una manera rápida porque el propio director (de la Caasd, ingeniero Fellito Suberví) estuvo ahí pendiente de eso. También la empresa que perforó el tubo se preocupó por colaborar, o sea que todo se resolvió de manera rápida y oportuna”, manifestó Fidel Sánchez, director de Comunicaciones de la institución a periodistas del Hoy Digital.

Asimismo, Sánchez explicó que todos los sectores afectados —entre ellos Pradera Verde, Los Cacicazgos, Residencial José Contreras, El Sandra I y II, Atalaya, 16 de Agosto, El Pedregal, Gacela, Urbanización Aesa, Invi, Costa Caribe y Miramar— comenzarán a recibir el suministro de agua potable "de manera regular".

“Lo que sucede es que son sectores que reciben agua de manera sectorizada. En el día de hoy no les corresponde. Ellos reciben agua jueves y domingo, o sea que el jueves ya van a empezar a tener agua”, afirmó el funcionario.

Otras zonas afectadas

Por las perforaciones ocasionadas por los trabajadores de la empresa JM —entre ellas, en una línea de 12 pulgadas de agua potable en la calle Olof Palme—, también resultaron afectados los sectores Lotería, Tropical, Afimar, Jardines del Sur, Luz Consuelo, Bella Vista, Ensanche Quisqueya, Renacimiento, Mirador Sur, Mirador Norte, Los Maestros, El Millón, Los Millones, El Milloncito, Manganagua y Evaristo Morales.