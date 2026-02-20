Precio de los combustibles del 21 al 27 de febrero de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció que el Gobierno dispuso un subsidio de RD$130 millones para mantener los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 21 al 27 de febrero de 2026, a fin de proteger a las familias y los sectores productivos.

Con tal objetivo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$5.06 por galón; la gasolina Regular con RD$0.05; el gasoil Regular con RD$10.09, y el gasoil Óptimo con RD$10.61.

Precios de los combustibles



Para la semana del 21 al 27 de febrero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regula, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$202.61 por galón; baja RD$3.38.

Kerosene, RD$235.30 por galón; baja RD$3.70.

Fueloil #6, RD$145.19 por galón; baja RD$2.24.

Fueloil 1%S, RD$163.02 por galón; baja RD$3.39.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.22, de las publicaciones diarias del Banco Central.