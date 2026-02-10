Liberan y arrestan a un exdiputado en Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

Las autoridades de Venezuela confirmaron ayer, lunes, la nueva detención del exdiputado Juan Pablo Guanipa luego de que encabezara una caravana al salir de prisión el domingo, y ordenaron el arresto domiciliario de los también opositores detenidos Freddy Superlano y Perkins Rocha, unas medidas que se anuncian a las puertas del debate esta semana de una ley de amnistía.

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado, denunció que desconoce el paradero de su padre luego de que “hombres no identificados” se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

Ninguna autoridad, prosiguió, le ha informado si el dirigente político está siendo trasladado a su residencia en Maracaibo, capital del estado Zulia, o a algún otro lugar para cumplir con esta nueva medida. “Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país”, añadió el hijo de Guanipa. Sin embargo, horas después, Orlando Moreno, coordinador nacional de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora María Corina Machado, dijo a la prensa que Guanipa se encontraba detenido en el comando policial de Mariperez.