Precio del petróleo de Texas y comportamiento de Wall Street hoy

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El petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, baja este miércoles, el 3,24 %, hasta los 89,36 dólares, antes de la apertura oficial del mercado estadounidense.

Sin embargo, el Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,18 % tras el repunte de ayer, cuando anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.124 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,37 %, hasta los 6.556 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,84 %, hasta las 21.761 unidades.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista sobre las supuestas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que según dijo estaban dejando “puntos de acuerdo importantes".

Además, Trump compartió este martes en su red Truth Social un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que se ofrece a mediar entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

Sin embargo, varios medios iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní negaron que hubiera negociaciones en curso y que si sigue adelante “esta guerra psicológica”, ni “el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos".