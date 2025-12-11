El precio del plátano sigue “por las nubes” en los mercados

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El precio del plátano sigue bastante alto, ya que este alcanza hasta los RD$40.00 la unidad en los mercados, precio que según los vendedores solo se ha visto en este gobierno.

Además dijeron que ante el alto precio de los plátanos, las ventas en el Mercado Nuevo de Villas Agrícolas y el de Cristo Rey han caído bastante, por lo que prevén que tendrá “malas ventas” en este diciembre, producto de la situación.

“El precio del plátano ha estado subiendo desde hace meses, y en qué fecha está caro, en diciembre”, dijo Ignacio Valera, vendedor en el Mercado de Villas Agrícolas.

En ambos mercados, el precio del plátano verde fluctúa entre RD$30.00 y RD$40.00 la unidad, mientras que el plátano maduro, tiene precio de entre RD$30.00 y RD$35.00.

Este precio en los mercados se incrementa cuando son vendidos en colmados, donde se pueden llegar a pagar hasta RD$55.00 la unidad.

Según el Banco Central (BC), el aumento en el precio del plátano fue una de la principal causa de la variación de 0.71% de la inflación en noviembre.

De acuerdo a varios vendedores consultados, el millar de plátanos se está comprando al doble de hace dos meses atrás.

Dijeron que ahora están pagando el millar de plátanos hasta RD$35,000, cuando hace unos dos meses este salía en RD$15,000.

Entienden que el precio de la unidad de plátanos está muy caro, pero que ellos no pueden vender a un precio menor porque están comprando caro también.