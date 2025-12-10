Economía
Variación del IPC de noviembre fue de 0.71 %, resalta el BC
La inflación interanual, medida desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025, se ubicó en 4.81 por ciento.
El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.71% en noviembre 2025, reflejando principalmente los aumentos registrados en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas.
Esto explica, además, el 71.53 % de la inflación de noviembre.
De acuerdo al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), este resultado obedece a los incrementos en los precios de los plátanos en sus distintas variedades, así como de diversos productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, cuyas plantaciones fueron afectadas por las intensas lluvias de octubre, incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa.
Al incluir el comportamiento del IPC de noviembre, la inflación interanual, medida desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025, se ubicó en 4.81 %, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0% durante 31 meses consecutivos, explica en BCRD.
En lo que respecta a la inflación subyacente de noviembre, señala que el registro mensual se ubicó en 0.28 %, considerablemente menor al aumento del IPC general.
En ese sentido, la inflación subyacente interanual se situó en 4.74 %, también manteniéndose dentro del objetivo establecido por el Banco Central de 4.0 % ± 1.0 %.
Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general, señala que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles y Salud.
En sentido contrario contribuyeron los grupos Comunicaciones, Prendas de Vestir y Calzado y Muebles y Artículos para el Hogar, atenuando la magnitud de la inflación general de noviembre. Indica que el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una inflación de 1.96%.