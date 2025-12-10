Variación del IPC de noviembre fue de 0.71 %, resalta el BC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.71% en noviembre 2025, reflejando principalmente los aumentos registrados en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas.

Esto explica, además, el 71.53 % de la inflación de noviembre.

De acuerdo al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), este resultado obedece a los incrementos en los precios de los plátanos en sus distintas variedades, así como de diversos productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, cuyas plantaciones fueron afectadas por las intensas lluvias de octubre, incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa.

Al incluir el comportamiento del IPC de noviembre, la inflación interanual, medida desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025, se ubicó en 4.81 %, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0% durante 31 meses consecutivos, explica en BCRD.

En lo que respecta a la inflación subyacente de noviembre, señala que el registro mensual se ubicó en 0.28 %, considerablemente menor al aumento del IPC general.

En ese sentido, la inflación subyacente interanual se situó en 4.74 %, también manteniéndose dentro del objetivo establecido por el Banco Central de 4.0 % ± 1.0 %.

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general, señala que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles y Salud.

En sentido contrario contribuyeron los grupos Comunicaciones, Prendas de Vestir y Calzado y Muebles y Artículos para el Hogar, atenuando la magnitud de la inflación general de noviembre. Indica que el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una inflación de 1.96%.