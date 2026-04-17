Taxistas rechazan aumento de combustibles

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Nacional de Taxis Estacionario (Fenataes), Antonio Pérez, aseguró ayer que los aumentos constantes de combustibles le generan problemas a los taxistas, ya que los precios no bajan cuando el barril de petróleo internacional desciende, violando la ley de hidrocarburos.

Al hablar en una rueda de prensa, Pérez afirmó que los costos operativos se han vuelto insostenibles debido a los aumentos de los repuestos y lubricantes para mantener las unidades, lo que se agrava por el aumento de la canasta familiar, que subió un 100%.

Por otro lado, Pérez se quejó de ser excluidos de la mesa de diálogo del Gobierno, a pesar de ser un sector que paga numerosos impuestos al Estado en licencias, peajes y combustibles. En ese sentido, pidió al presidente Luis Abinader que invite a los transportistas a discutir el problema del combustible.