Precios de combustibles en República Dominicana: semana del 17 al 23 de enero 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, para la semana del 17 al 23 de enero de 2026, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de consumo masivo, gracias a un subsidio de RD$92.6 millones.

De acuerdo con el MICM, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$5.70 por galón, el gasoil Regular con RD$6.11 y el gasoil Óptimo con RD$3.86.

Precios de los combustibles

Gasolina Premium: RD$290.10 por galón (sin variación).

Gasolina Regular: RD$272.50 por galón (sin variación).

Gasoil Regular: RD$224.80 por galón (sin variación).

Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón (sin variación).

Avtur: RD$194.77 por galón (sube RD$9.36).

Kerosene: RD$226.90 por galón (sube RD$10.20).

Fueloil #6: RD$139.98 por galón (sube RD$1.28).

Fueloil 1%S: RD$159.53 por galón (sube RD$3.57).

Gas licuado de petróleo (GLP): RD$137.20 por galón (sin variación).

Gas natural: RD$43.97 por m³ (sin variación).

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$63.86, según las publicaciones diarias del Banco Central.